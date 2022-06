Bayern gibt zwei Keeper ab

Der FC Bayern trennt sich von zwei Torhütern. Wie der Rekordmeister mitteilt, verlassen die eigentlich noch bis 2023 gebundenen Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann den Klub. Johannes Schenk (19) soll die neue Nummer drei hinter Manuel Neuer (36) und Sven Ulreich (33) werden.

Früchtl bindet sich bis 2025 an Austria Wien. Dem Vernehmen nach haben sich die Münchner eine Rückkaufoption für den 22-Jährigen gesichert. In der abgelaufenen Saison lief das Eigengewächs am letzten Spieltag neun Minuten lang für die Profis auf.

Hoffmann war zuletzt an den AFC Sunderland verliehen und stieg mit den Black Cats in die zweite englische Liga auf. Nun geht es für den 23-Jährigen bei Eintracht Braunschweig weiter. Beim Zweitliga-Aufsteiger unterschreibt der Schlussmann bis 2024.