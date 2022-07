Hummels: „Würde gerade nicht mit mir verlängern“

Mats Hummels blickt tiefenentspannt in die Zukunft. „Selbstverständlich, aber ich werde das spontan entscheiden“, so der Innenverteidiger von Borussia Dortmund auf Nachfrage der ‚Ruhr Nachrichten‘ zu einem möglichen Karriereende, „mein Vertrag läuft bis zum Sommer, ich möchte mir das bewusst offenhalten, weil das vergangene Jahr gesundheitlich leider gar nicht gut war.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Er habe „noch zu Sebastian Kehl (BVB-Sportdirektor, Anm. d. Red.) gesagt, dass ich an Stelle des BVB jetzt gerade auch nicht mit mir verlängern würde“. Die abwartende Haltung beider Seiten sei „genau richtig so. Ich möchte selbst das Gefühl haben, dass ich noch helfen kann und nicht nur Ballast bin.“ Über einen mögliche Karriere-Ausklang im Ausland sagt Hummels: „Pläne kommen und gehen. Ich will mich gar nicht festlegen.“