Hannover-Transfers: Kocak frustriert

Kenan Kocak macht aus seiner Frustration hinsichtlich des Transfermarkts keinen großen Hehl. „Ich bin für alles gewappnet“, erklärt der Trainer von Hannover 96 auf Nachfrage der ‚Bild‘, „ganz ehrlich: Nach der Sommer-Transferperiode bin ich für alles gewappnet.“

Zur Einordnung: Von seinen Wunschspielern bekam Kocak im Sommer keinen einzigen. Und auch im Fall Felix Klaus (28) ziehen die Roten in diesem Winter den Kürzeren. Der Flügelstürmer unterschreibt am heutigen Donnerstag bei Fortuna Düsseldorf. „Ich konzentriere mich auf die Spieler, die da sind – und versuche, mit ihnen das Beste rauszuholen“, so Kocak lapidar.