Ajax-Panne: Haller nicht für Europa League nominiert

Ajax Amsterdam ist offenbar eine folgenschwere Panne unterlaufen. Aus der offiziellen Meldeliste der UEFA für die KO-Phase der Europa League geht hervor, dass Winterneuzugang Sébastien Haller nicht für den Wettbewerb nominiert wurde. Laut dem niederländischen Rundfunksender ‚NOS‘ liegt der Fehler auf Seiten des Vereins. Ajax habe schlicht vergessen, den Rekordtransfer (Ablöse 22,5 Millionen Euro) zu nominieren. Der Klub versuche nun zwar, eine Lösung für das Nominierungsproblem zu finden, dass dies gelingt, sei aber unwahrscheinlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zuletzt war unklar gewesen, wer die Schuld an der Haller-Panne trägt. „Es ist tatsächlich wahr, dass Haller nicht auf der Spielerliste steht“, bestätigte ein Ajax-Sprecher noch am gestrigen Mittwochabend gegenüber ‚NU.nl‘, „wir arbeiten zurzeit mit dem KNVB und der UEFA zusammen, um herauszufinden, was da schiefgelaufen ist.“ Kurios: Oussama Idrissi, neben Haller der zweite Wintertransfer von Ajax, steht im Europa League-Kader.