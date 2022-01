Eintracht: Glasner nach Sturz operiert

Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Trainingseinheiten auf Chefcoach Oliver Glasner verzichten. Wie der Klub bekanntgibt, wurde der 47-Jährige am heutigen Sonntag operiert, nachdem er sich bei einem E-Roller-Sturz das Jochbein gebrochen hatte. Glasner werde je nach Heilungsverlauf am Dienstag oder Mittwoch zurückerwartet, womit er beim Rückrundenauftakt der SGE gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag an der Seitenlinie stehen wird.

„Leider war ich einen kleinen Moment unaufmerksam und bin unglücklich gestürzt. Zum Glück ist mir nichts Schlimmeres passiert. Das Gesicht ist geschwollen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung“, wird Glasner von seinem Klub zitiert.