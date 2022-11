Musiala über sein „Mindset“ und große Ziele

Jamal Musiala verfolgt große Ziele. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ geht der 19-Jährige unter anderem auf seine rasante Entwicklung ein: „Ich habe mich immer so gut wie möglich fokussiert und meine Ziele verfolgt. Als ich zum Beispiel als 15-Jähriger beim FC Chelsea war, hätte ich sicher nicht daran gedacht, mit 17 schon in der ersten Mannschaft des FC Bayern zu spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Spielzeit stand Musiala in 20 Spielen für die Münchner 15 Mal in der Startelf. Dabei steuerte der polyvalente Offensivspieler elf Tore und acht Vorlagen bei. Folglich sind die Ziele des gebürtigen Stuttgarters groß: „Ich will einer der besten Spieler der Welt sein. Dieses Mindset muss man haben, wenn man weit kommen will.“ Bleibt Musiala von Verletzungen verschont, steht ihm definitiv eine große Karriere bevor.