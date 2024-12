Kein neuer Vertrag? Sané mit Bayern-Klartext

Leroy Sané hegt weiterhin keinerlei Absichten, den FC Bayern im Sommer mit Ablauf seines Vertrags zu verlassen. Nach dem gestrigen 5:1-Heimsieg der Münchner über RB Leipzig sagte der Offensivspieler gegenüber ‚Sky‘: „Max Eberl (Sportvorstand, Anm. d. Red.) hat viel dazu gesagt und auch ich habe meine Meinung abgegeben. Es läuft gut und wir schauen. Ich will jetzt nur meine Leistung bringen und dazu beitragen, dass wir unsere Spiele gewinnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Nachfrage bestätigte Sané, dass er an der Säbener Straße bleiben möchte. Dabei wollen die Klubverantwortlichen dem deutschen Nationalspieler (67 Länderspiele) kein neues Arbeitspapier offerieren – es sei denn, der 28-Jährige blüht in der Rückrunde auf und verbucht deutliche Leistungssteigerungen. Am Freitagabend zeigte Sanés Formkurve zumindest ein wenig nach oben (ein Treffer).