Chelsea verleiht Torjäger Broja

Armando Broja wechselt innerhalb der Premier League vom FC Chelsea zum FC Everton. Wie die Toffees mitteilen, kommt der 22-jährige Mittelstürmer per Leihe für ein Jahr in den Goodison Park. Dank einer Kaufoption kann Everton den Deal nächsten Sommer in einen permanenten Transfer umwandeln.

Der albanische Nationalspieler war zuletzt auch Thema beim VfB Stuttgart. Die Schwaben verstärkten sich in der Offensive aber mit anderen Profis. Im Trikot der Chelsea-Profis lief Broja 38 mal auf, dabei gelangen ihm lediglich drei Tore.