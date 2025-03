Liverpool-Gerücht um Sané

Kaum ein Spieler pendelt beim FC Bayern München so sehr zwischen Genie und Wahnsinn wie Leroy Sané. An guten Tagen reißt der 29-Jährige das Publikum mit elektrisierenden Dribblings und atemberaubender Schnelligkeit aus den Sitzen. An schlechten Tagen, die es zuhauf gibt, wirkt der Flügelspieler teilnahmslos und verärgert mit seiner Körpersprache die Fans.

Bei den Bayern ist man sich nach wie vor nicht sicher, was man von Sané halten soll. Nicht umsonst wurde der auslaufende Vertrag des Linksfußes noch nicht verlängert. Ein Umstand, der gerade auf der Insel genau beobachtet wird.

Neben dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur soll sich dem kolumbianischen Portal ‚Antena 2‘ zufolge nun auch der FC Liverpool mit dem Ex-City-Akteur befassen. An der Anfield Road wäre Sané als Ersatz für Luis Díaz, der seit längerem mit einem Wechsel zum FC Barcelona oder nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wird, eingeplant, sollte dieser den Reds tatsächlich den Rücken zukehren.

In der Premier League genießt Sané aufgrund seiner Vergangenheit bei Manchester City noch immer einen guten Ruf. Die wechselhaften Leistungen in der Bundesliga scheinen dem kein Abbruch zu tun. Ob ein Wechsel zum Tabellenführer der Premier League aber wirklich zustande kommt, ist dabei allerdings noch fraglich.