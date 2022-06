Osei-Tutu zurück nach Bochum

In der Saison 2019/20 reichten Jordi Osei-Tutu 22 Pflichtspiele, um sich in die Herzen der Fans zu spielen. Nun holt der VfL Bochum den damaligen Publikumsliebling zurück – dieses Mal dauerhaft.

Wie der Revierklub offiziell bestätigt, wechselt der Engländer vom FC Arsenal nach Bochum. Beim Bundesligisten erhält der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2025. Obwohl Osei-Tutu noch bis zum kommenden Jahr in London unter Vertrag stand, verzichten die Gunners dem Vernehmen nach auf eine Ablöse.

„Wir kennen Jordi Osei-Tutu sehr gut, die Erinnerungen an seine Fähigkeiten und Stärken sind allen noch sehr präsent. Tempo, Dynamik und Technik zeichnen ihn aus. Wir haben ihn nach seiner Saison beim VfL weiter beobachtet und seine Entwicklung verfolgt. Jordi ist weiter gereift, sein Potenzial ist immer noch enorm hoch. Wir sind optimistisch, dass er den Sprung in die Bundesliga packt“, so Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Osei-Tutu selbst ist „glücklich, wieder in Bochum und beim VfL zu sein. Die letzten Jahre waren für mich etwas schwieriger. Ich kann es kaum erwarten, hier wieder vor den Fans zu spielen und mein neues Team kennen zu lernen – einige Spieler kenne ich ja noch. Die Bundesliga wird eine neue Herausforderung.“