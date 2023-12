Wegen Rothe: BVB sucht Ryerson 2.0

Erling Haaland (23) ist mit Sicherheit das prominenteste Beispiel für winterliche Top-Transfers. Aber auch mit dessen norwegischen Landsmann Julian Ryerson (26) ist Sebastian Kehl vor rund einem Jahr eine Neuverpflichtung geglückt, die den BVB vor allem mit seiner Polyvalenz bereichert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen ähnlichen Spieler will der Sportdirektor auch in diesem Winter finden. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ fahndet Kehl erneut nach einem „Hybridspieler wie Ryerson, der einsetzbar auf beiden Seiten“ ist. Der neue Mann soll zunächst die Lücke auf der linken Abwehrseite schließen.

Lese-Tipp

Bestätigt: Kobel-Dämpfer vor der EM

Bedarf hinten links

Ryerson wird mit einer Knieverletzung bis weit in das kommende Jahr ausfallen und den Rückrunden-Start verpassen. Und da Ramy Bensebaini (28) mit Algerien am Afrika-Cup teilnehmen wird, gehen den Schwarz-Gelben die Optionen für hinten links aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jedoch will der BVB auch keinen eindimensionalen Linksverteidiger verpflichten, da im Sommer Tom Rothe (19) von seiner Leihe zu Holstein Kiel zurückkehren wird. Das Eigengewächs entwickelt sich herausragend an der Förde und soll zur kommenden Saison eine echte Profi-Perspektive in Dortmund erhalten.

Auf der gegenüberliegenden Seite besteht dann wiederum akuter Bedarf, da mit Thomas Meunier (32), Marius Wolf (28) und Mateu Morey (23) die Verträge von drei Rechtsverteidigern zum Saisonende auslaufen. Der BVB will sich dort komplett neu aufstellen und der neue Mann soll ein Vorgriff darauf sein.