Gala bietet für neuen Angreifer

Galatasaray bemüht sich um Dereck Kutesa von Servette FC aus der Schweizer Super League. Laut ‚Transfermarkt.de‘ hat der türkische Klub bereits ein offizielles Angebot für den 25-jährigen Flügelspieler eingereicht.

Kutesa begann seine Karriere bei Servette und durchlief sämtliche Jugendabteilungen des Klubs. Nach Auslandsstationen in Frankreich und Belgien wechselte er 2022 zurück zu seinem Jugendverein. In der vergangenen Saison verbuchte er in 29 Spielen zehn Torbeteiligungen.