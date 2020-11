BVB: Zorcs Sonderlob für Haaland

Michael Zorc prognostiziert Erling Haaland eine große Zukunft. „Erling steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Er ist erst 20, das darf man nicht vergessen. Aber er bringt alles mit, um ein ganz Großer zu werden“, äußert sich Borussia Dortmunds Sportdirektor im Gespräch mit dem ‚kicker‘. „Wir sind happy, dass wir ihn haben“, so Zorc, der den 20-jährigen Mittelstürmer in die Kategorie Weltklasse einordnet, da Haaland auch in der Champions League seine Qualität unter Beweis stelle.

In sieben Ligapartien der laufenden Saison traf der Norweger zehnmal, in drei Champions League-Spielen viermal. Insgesamt schoss Haaland seit seiner Dortmund-Ankunft 31 Tore in 30 Pflichtspielen. Zorc schwärmt: „Der Junge kennt keine Angst. Und er bleibt immer ambitioniert.“