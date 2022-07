Mukiele unterschreibt bei PSG

Ein Jahr vor Vertragsende nimmt Nordi Mukiele den Hut und wechselt zu Paris St. Germain. Beim französischen Nobelklub unterzeichnet der Rechtsverteidiger einen bis 2027 datierten Vertrag.

Dem Vernehmen nach fließen rund 15 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig. Von der Einigung aller Parteien hatte FT schon am Sonntag exklusiv berichtet.

Bei PSG ist Mukiele in erster Linie als Backup respektive Konkurrent für Achraf Hakimi auf der rechten Defensivseite eingeplant. Mukiele kann aber auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Für Leipzig bestritt der 24-Jährige in vier Jahren insgesamt 145 Pflichtspiele.