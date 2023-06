Castrop über Umwege zur TSG?

Die TSG Hoffenheim ist an einer Verpflichtung des vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspielers Jens Castrop (19) interessiert. Wie der ‚kicker‘ berichtet, bestehen für den U20-Nationalspieler einige Optionen für die kommende Saison. Castrop war in der abgelaufenen Saison vom 1. FC Köln an den 1. FC Nürnberg verliehen, eine echte Tendenz gibt es zur Stunde noch nicht.

Laut dem ‚kicker‘ würde der FCN Castrop gerne behalten und verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 450.000 Euro. Köln hat jedoch die Möglichkeit, diese mit einer Rückkaufoption über 500.000 Euro zu kontern. Sollte man davon Gebrauch machen, könnte man den Rechtsfuß mit Gewinn an Hoffenheim verkaufen. Dem Bericht zufolge wird am Geißbockheim nicht mit Castrop geplant.

