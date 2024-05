Hannovers Lührs nach Dortmund

Yannik Lührs (20) wechselt von Hannover 96 zu Borussia Dortmund II. Wie die Niedersachsen bekanntgeben, wird der Innenverteidiger ab dem Sommer für die U23 der Schwarz-Gelben spielen. „Yannik ist ein guter Junge, der sich bei uns erst in der 96-Akademie und dann auch im Kreis der Profis entwickelt hat. Es ist verständlich, dass er nun den Wunsch hat, sich zu verändern – natürlich auch verbunden mit dem Bedürfnis nach mehr Spielzeit, die wir ihm in der zweiten Liga mit den Ambitionen, die wir haben, nicht garantieren können“, lässt sich 96-Sportdirektor Marcus Mann zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lührs stammt aus der Jugend von Hannover und stand in der aktuellen Saison für 96 lediglich in sechs Partien in der 2. Bundesliga auf dem Platz. In Dortmund erhofft er sich nun mehr Spielzeit und den nächsten Schritt in seiner Karriere: „Ich bin Hannover 96 unfassbar dankbar. Es ist mein Heimatklub, hier habe ich die Möglichkeit bekommen, zur Profimannschaft zu stoßen und mein Zweitligadebüt zu geben. Über einen längeren Zeitraum ist in mir der Wunsch gereift, dass es für mich der richtige Schritt wäre, den Weg zu einem anderen Verein zu machen, um dort noch einmal ganz neue Eindrücke und Erfahrungen mitzunehmen.“