Redondo startet durch – Werder nimmt Notiz

Zehn Scorerpunkte in 31 Spielen sind bislang der Karrierebestwert von Kenny Prince Redondo. 2020/21 gelangen dem Linksaußen fünf Tore und fünf Assists in der 3. Liga für den 1. FC Kaiserslautern.

Nun ist Redondo auf dem aller besten Wege, seinen eigenen Highscore zu knacken – und das eine Liga höher. Nach elf Partien in der 2. Bundesliga hat der gebürtige Münchner schon vier Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. Und das, obwohl er sechsmal nur als Joker ins Spiel kam.

Davon nehmen auch andere Klubs Notiz. Nach FT-Informationen hat Werder Bremen grundsätzliches Interesse an Redondo. Zudem ist die KAA Gent aus Belgien heiß auf den 28-Jährigen.

Auslaufender Vertrag

Besonders interessant macht Redondo seine Vertragskonstellation. Das Arbeitspapier des Linksfußes am Betzenberg läuft am Saisonende aus. Entsprechend ist er ablösefrei zu haben. Scort er so weiter, dürften weitere Interessenten dazukommen.