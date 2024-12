Barça: Erster Winter-Transfer am Haken?

Der FC Barcelona möchte nach der Verpflichtung von Ibrahim Diarra (18), der zunächst für die Zweitvertretung eingeplant ist, nun auch die Profi-Mannschaft verstärken. Ein flexibler Außenbahnspieler wurde allem Anschein nach in Frankreich ausfindig gemacht.

Die Blaugrana haben Caio Henrique von der AS Monaco ins Visier genommen, berichtet die ‚Sport‘. Demzufolge wurde der 27-Jährige als erfahrene Ergänzung für Alejandro Balde (21) ausgemacht. Angedacht sei, den Brasilianer (ein Länderspiel), der einem Wechsel zu Barça wohl auch schon im Januar offen gegenübersteht, auf Leihbasis zu verpflichten. Henriques Vertrag im Fürstentum ist bis 2027 datiert.

Der Linksverteidiger, der bei Bedarf auch offensiver agieren kann, gehört in Monaco zum Stammpersonal und absolvierte in der laufenden Saison 16 von 21 möglichen Spielen. Dem Bericht zufolge sucht Henrique eine neue Herausforderung, um sich in Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 für das brasilianische Aufgebot zu empfehlen.