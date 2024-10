Fährmann über Schalke-Verbleib: „Habe ich mir verdient“

Ralf Fährmann hat die Gründe dargelegt, aus denen er beim FC Schalke 04 trotz seiner dauerhaften Degradierung in die U23 nicht an eine Vertragsauflösung im Sommer dachte. „Ich habe mir alles hart erarbeitet, habe gekämpft und gelitten“, sagt der Schlussmann gegenüber der ‚Sport Bild‘, „diesen Vertrag habe ich mir verdient. So einfach ist das.“ 2025 läuft Fährmanns Kontrakt bei S04 aus, eine Rückkehr ins Profiteam des Ruhrpottklubs ist jedoch nicht mehr angedacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der 36-Jährige noch monatelang mit einem Außenbandriss ausfällt, dürfte ohnehin kein einziges Pflichtspiel für S04 mehr hinzukommen. Es bahnt sich ein leiser Abschied für die jahrelange Nummer eins der Knappen (289 Pflichtspiele seit 2011) an. Trotz seiner Situation hat Fährmann eine Fortsetzung seiner Karriere im Sinn: „Ich bin noch topfit und kann sicher noch auf gutem Niveau spielen. Sollte es eine interessante Aufgabe sein, werde ich weitermachen.“