Medien: Schröder ein Kandidat in Leipzig

Mit seinem überraschenden Rücktritt als Sportdirektor beim FC Schalke 04 sorgte Rouven Schröder für einen echten Paukenschlag. Aus „privaten Gründen“ nahm der 47-Jährige seinen Hut beim Tabellenletzten der Bundesliga. Vorerst übernimmt Sportvorstand Peter Knäbel bei den Königsblauen, doch auch für Schröder könnte es zeitnah weitergehen im Fußballgeschäft.

Nach ‚Bild‘-Informationen ist der Funktionär nämlich ein Kandidat bei RB Leipzig. Ab Dezember übernimmt Max Eberl beim Champions League-Teilnehmer die Rolle des Geschäftsführer Sport. Um die Last der Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, soll offenbar auch ein neuer Sportdirektor kommen. Dies könnte dem Bericht zufolge Schröder sein.

Eberl und Schröder sind gute Bekannte. Eine Zusammenarbeit in der Vergangenheit war laut der Boulevardzeitung immer mal wieder angedacht, scheiterte dann aber an unterschiedlichen Gründen. In Leipzig könnten die beiden doch noch zusammenfinden. Da Schröder auf Schalke noch bis 2024 unter Vertrag steht, müsste RB allerdings eine Ablöse zahlen. Für die wirtschaftlich stabil aufgestellten Sachsen wäre das mit Sicherheit keine Hürde.