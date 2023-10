Neuer Job für Ex-PSG-Coach Galtier

Christophe Galtier hat nach seinem Aus bei Paris St. Germain Ende Juni wieder einen neuen Job gefunden. Den französischen Coach zieht es wie einige seiner Amtskollegen ins Fußballbusiness auf der Arabischen Halbinsel. Galtier heuert beim Al Duhail SC in Katar an, wo er seinen Vorgänger Hernán Crespo ablöst. Die argentinische Stürmerlegende musste am gestrigen Mittwoch gehen.

Al Duhail belegt nach einem schleppenden Saisonstart Platz vier in der heimischen Liga. In der asiatischen Champions League blieb der katarische Meister in den ersten beiden Spielen der Gruppenphase ohne Sieg. Mit Galtier an der Seitenlinie soll sich das nun ändern.