SV Werder: Friedl entschuldigt sich

Der Österreicher Marco Friedl (23) bereut es, dass er aufgrund des geplanten Wechsels zu Union Berlin einen Einsatz im jüngsten Ligaspiel gegen Hansa Rostock (3:0) ablehnte. „Falls ich den Eindruck erweckt habe, nur deswegen nicht zu spielen, um wechseln zu wollen, muss ich sagen, dass es mir leid tut und ich das bedaure. Ich wollte dem Verein nie in den Rücken fallen, nach dem Motto: Jetzt muss ich streiken, um hier wegzukommen“, so der Abwehrspieler gegenüber dem ‚kicker‘.

Weil sich Werder mit den Köpenickern nicht auf eine Ablöse einigen konnte, platzte der Transfer. Friedl will sich nun voll und ganz auf die Herausforderungen an der Weser konzentrieren: „Mit einem Wechsel beschäftige ich mich jetzt aber nicht mehr. Ich will mit der Mannschaft erfolgreich sein.“