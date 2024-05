Terzic: Konkrete Anfrage aus der Premier League

West Ham United hat bei Edin Terzic einen ernsthaften Vorstoß gewagt. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat sich der Premier League-Vertreter konkret nach dem Cheftrainer von Borussia Dortmund erkundigt und unter anderem nachgefragt, ob er sich einen Wechsel vorstellen könne. Bereits von 2015 bis 2017 hatte der BVB-Coach als Co-Trainer bei West Ham fungiert.

Terzic lehnte die Offerte dem Bericht zufolge aber umgehend ab. Der 41-Jährige will sich gänzlich auf seine Aufgaben bei der Borussia konzentrieren: Der volle Fokus liegt auf dem Champions League-Finale am 1. Juni gegen Real Madrid. Vertraglich ist Terzic bis 2025 an den BVB gebunden, auch Tottenham Hotspur und Newcastle United sollen Interesse an einer Zusammenarbeit signalisieren.