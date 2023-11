Thiaw droht Hinrunden-Aus

DFB-Verteidiger Malick Thiaw wird sich darauf einstellen müssen, erst im nächsten Jahr wieder für den AC Mailand auflaufen zu können. Italienische Medien berichten von einer schweren Muskelverletzung im linken Oberschenkel, die bei der MRT-Untersuchung am heutigen Mittwoch festgestellt wurde.

Die Art der Blessur ließ sich bereits am gestrigen Abend erahnen, als sich der 22-Jährige beim 1:3 gegen Borussia Dortmund nach einem Sprint an die Problemstelle fasste. Mit schmerzverzehrten Gesicht musste Thiaw in der 53. Minute ausgewechselt werden. Milan wird den Heilungsverlauf in sieben bis zehn Tagen erneut bewerten, heißt es. ‚Sky Italia‘ zufolge ist davon auszugehen, dass die Hinrunde für den Ex-Schalker gelaufen ist.