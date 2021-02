96: Kocak beendet Streit mit Zuber

Kenan Kocak hat im vermeintlich schwelenden Streit mit Sportdirektor Gerhard Zuber versöhnliche Worte angeschlagen. „Es ist keineswegs so, dass wir von einem Zwist oder einem Streit reden sollten. Das kann ich so nicht bestätigen“, erklärt der Cheftrainer gegenüber der ‚Bild‘, „Gerry und ich rudern in die gleiche Richtung. Wir beide haben das gemeinsame Ziel, den maximalen Erfolg für 96. Und dafür werden wir weiter das Beste geben – zusammen und miteinander.“

Aufgrund von divergierenden Transfer-Vorstellungen sollen die beiden Funktionäre mehrfach aneinander geraten sein. Präsident Martin Kind sah sich zuletzt genötigt, einen Friedensgipfel anzusetzen. Für Kocak alles halb so wild: „Bei dem Treffen ging es um ein, zwei Abstimmungen für die Zukunft. Wir müssen jetzt anfangen, für die Zukunft zu planen.“