BVB schlägt United: Bynoe-Gittens glänzt in der Youth League

Jamie Bynoe-Gittens (17)

Der fraglos technisch auffallendste BVB-Akteure wurde rechtzeitig fit und war in der Offensive stetiger Aktivposten. Bynoe-Gittens, der 2020 aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund gewechselt war, glänzte mit sehenswerten Dribblings und setzte die United-Abwehrspieler mit seiner Dynamik unter Druck. Bei seinem Führungstreffer blieb er allein vor Schlussmann Vitek cool und besorgte souverän das 1:0.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durch die Hereinnahme von Samuel Bamba agierte der Engländer in der zweiten Hälfte verstärkt auf der linken Angriffsseite. Das Offensivtalent brauchte einige Zeit, um sich an die Umstellung zu gewöhnen und tauchte – wie eigentlich die gesamte Dortmunder Offensive – zu Beginn der zweiten Hälfte ab. Bis zur 68. Minute, als sich Bynoe-Gittens auf dem linken Flügel den Ball erkämpft und ins Tor wuchtet. Mit dem Ball am Fuß auf engen Räumen zeigt Bynoe-Gittens immer wieder, warum er zu einem der größten Talente seines Jahrgangs gehört. Wenn er jetzt noch stärker den Blick für den Nebenmann und das Gespür für den richtigen Abspiel-Moment findet, kann er schon bald ein Mann für Marco Rose und die Profis werden.

Silas Ostrzinski (18)

Neben Bynoe-Gittens darf sich auch Torwart Silas Ostrzinski mit Fug und Recht als Matchwinner feiern lassen. Bei den zwei Treffern war der 1,98 Meter große Schlussmann völlig chancenlos. Was er aber halten konnte, hielt er. Für Aufsehen sorgten aber vor allem die Ausflüge des 18-Jährigen aus seinem Sechzehner heraus, als er mehrmals per sehenswerter aber auch extrem riskanter Grätsche rettete.

Für das Prädikat Matchwinner qualifizierte sich Ostrzinski aber im Elfmeterschießen, als er gleich zwei Elfmeter – unter anderem gegen Supertalent Hannibal – halten konnte. Ein Abend im Leigh Sports Village Stadium, an den sich der gebürtige Hagener mit Sicherheit noch lange erinnern wird.

Soumaïla Coulibaly (18)

Der Sommerneuzugang aus der U19 von Paris St. Germain war einer der wenigen Spieler, der der Körperlichkeit der Engländer etwas entgegenzusetzen hatte. Kein Wunder, trainiert der 18-Jährige regelmäßig bei den Profis mit, saß am vergangenen Wochenende in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (1:1) auf der Bank und kam schon mehrfach für die zweite Mannschaft in der dritten Liga zum Einsatz.

Gegen den Nachwuchs der Red Devils agierte der Franzose als linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Coulibaly wusste vor allem am Ball mit seiner abgeklärten und passsicheren Art zu gefallen und schalte sich auch oft in die Offensive mit ein. Beim Ausgleich durch McNeill sah der 18-Jährige aber nicht gut aus. Auf engem Raum bekam der Innenverteidiger gegen flinke Angreifer ein ums andere Mal Probleme.

Lion Semic (18)

In der Runde zuvor gegen den FC Empoli (5:3) glänzte der rechte Schienenspieler noch nach Einwechslung, gegen die Engländer durfte Semic von Beginn an ran. Nach einer vor allem in der Defensive eher nervösen Anfangsphase kam der gebürtige Nordhesse nach zehn Minuten in der Offensive immer stärker in die Partie. Die 1:0-Führung geht zu einem Großteil auch auf sein Konto.

Kurz nach Wiederanpfiff hatte der zweifache deutsche U19-Nationalspieler die große Chance zum 2:1, vergab aber frei vor dem Kasten. In der Defensive musste der Außenverteidiger allerdings Lehrgeld zahlen und hat dort mit Sicherheit noch das größte Entwicklungspotenzial. Gegen die körperlich überlegenen und technisch herausragenden United-Stürmer zog der 18-Jährige oft den Kürzeren. Wenn er sich doch durchsetzen konnte, dann fast immer nur dank seiner Schnelligkeit.

Torfolge

0:1 Bynoe Gittens (16.): Nach einer abgeblockten Ecke der Hausherren geht es schnell in Richtung United-Tor. Der dynamische Lion Semic treibt den Ball in die gegnerische Hälfte und gibt genau im richtigen Moment auf Bynoe-Gittens ab, der Schlussmann Vitek im Eins-gegen-Eins keine Chance lässt.

1:1 McNeill (23.): Iqbal behauptet in halblinker Position vor dem Sechzehner den Ball und findet mit einem flachen Zuspiel McNeill. Der verarbeitet den Ball im Strafraum technisch herausragend, tunnelt Coulibaly und verwandelt sicher gegen Ostrzinski.

1:2 Bynoe Gittens (68.): Der beste Mann am heutigen Abend schnürt den Doppelpack. Und dieses Mal kann sich Bynoe-Gittens den Treffer zu 100 Prozent selbst zuschreiben. Auf dem linken Flügel erkämpft sich der Engländer den Ball, zieht unnachahmlich in Richtung Tor und verwandelt mit Hilfe des rechten Innenpfostens.

2:2 Bennett (85.): Fast im Stile der BVB-Profis sieht die schwarz-gelbe Defensive auch beim zweiten Ausgleich nicht gut aus. Eine flache Hereingabe von rechts klärt Collins nur schlampig in die Mitte, wo Innenverteidiger Bennett kraftvoll per Vollspann unter den Querbalken vollstreckt.