BVB-Verlängerung: Der Fahrplan mit Terzic

Borussia Dortmund plant die Vertragsverlängerung von Chefcoach Edin Terzic erst in einigen Monaten anzugehen. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor. Demzufolge wollen Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und der Technische Direktor Sven Mislintat „frühestens im Herbst“ über die Zukunft des Übungsleiters sprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Terzic geht im Sommer in sein letztes Vertragsjahr beim BVB. Vor allem in der Saisonmitte stand der 41-jährige Übungsleiter in der Kritik, aufgrund schwacher Bundesliga-Resultate war zwischenzeitlich sogar eine vorzeitige Trennung im Gespräch. Doch die Verantwortlichen hielten zu Terzic und sehen sich durch den Finaleinzug in der Champions League bestätigt.

Lese-Tipp

Bayer oder BVB: Anton hat eine Tendenz

„Wir haben gesagt, wir ziehen das durch, und wir haben es durchgezogen“, ließ sich BVB-CEO Hans-Joachim Watzke neulich erst zu dem Thema zitieren. Man werde sich „irgendwann im Laufe dieses Jahres hinsetzen, um über die Vertragssituation zu sprechen“. Man lässt sich Zeit beim Revierklub.