Darmstadt: Heller-Abschied steht fest

Der SV Darmstadt 98 hat nach dieser Saison offenbar keine Verwendung mehr für Marcel Heller. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der auslaufende Vertrag des 34-Jährigen nicht mehr verlängert. Heller war 2013 von Alemannia Aachen ans Böllenfalltor gewechselt. Nach einem einjährigen Gastspiel beim FC Augsburg kam der Außenbahnspieler 2018 zurück nach Darmstadt.

Insgesamt kommt der Routinier auf 203 Pflichtspiele für die Lilien, in denen er an 55 Treffern direkt beteiligt war. In der laufenden Saison war Heller nicht immer gesetzt und absolvierte 19 Ligaeinsätze, bei denen ein mageres Tor heraussprang. Bereits seit Anfang des Monats steht der Abschied von Yannick Stark fest, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft.