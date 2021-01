Witsel-Ersatz im Winter? Zorc bezieht Stellung

Nach der ersten halben Stunde war für Axel Witsel am vergangenen Samstagabend Schluss. Der Belgier war ohne Fremdeinwirkung liegengeblieben und musste gestützt durch zwei Betreuer das Feld verlassen. Am Sonntag bestätigte sich die schlimme Befürchtung: Achillessehnenriss.

Um die Kadertiefe sorgt sich Michael Zorc aber nicht. „Wir werden diese Lücke mit dem eigenen Personal schließen. Emre (Can, Anm. d. Red.) hat das sehr gut gemacht und ist Eins-zu-Eins für Axel eingesprungen, Jude (Bellingham, Anm. d. Red.) kommt nächste Woche wieder zurück. Da haben wir keine Sorge“, gab sich der Sportdirektor gegenüber ‚Sport1‘ gelassen.

Einmal mehr ist also Emre Can gefragt, der im November schon die vielen Ausfälle in der Innenverteidigung kompensieren musste. Am Samstag in Leipzig wurde der 26-jährige Defensivallrounder für Witsel eingewechselt und lieferte eine bockstarke Partie ab. So war es auch Can zu verdanken, dass der BVB nach einer durchwachsenen ersten Hälfte als Sieger vom Platz ging.