Bynoe-Gittens: BVB stach drei Schwergewichte aus

„Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft. […] Und wir freuen uns, dass sich Jamie trotz des großen Interesses mehrerer Top-Klubs in Europa vorzeitig für eine langfristige Zukunft beim BVB entschieden hat“, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl vergangene Woche zur vorzeitigen Vertragsverlängerung von Jamie Bynoe-Gittens bis 2028. Die ‚Bild‘ bringt hinsichtlich der interessierten Klubs am 19-Jährigen nun Licht ins Dunkel.

Wie die Boulevardzeitung berichtet, bekundeten namentlich der FC Arsenal, der FC Chelsea sowie Newcastle United starkes Interesse am trickreichen Flügelspieler. Einer der genannten Klubs hat sich demnach zuletzt „sehr intensiv“ um Bynoe-Gittens bemüht. Mit der Unterschrift haben die Schwarz-Gelben dem Werben aus England nun vorerst einen Riegel vorgeschoben.

Beim BVB hat der Youngster in der laufenden Saison noch nicht ganz in die Spur gefunden. In fünf Einsätzen brachte es der Rechtsfuß bisher nur auf 149 Einsatzminuten (null Torbeteiligungen). Dass man in Dortmund aber voll auf die Entwicklung des englischen U21-Nationalspielers setzt, zeigen auch die deutlich verbesserten Bezüge. Laut ‚Bild‘ wurde das Grundgehalt von Bynoe-Gittens von einer Million Euro auf rund drei Millionen Euro angehoben.