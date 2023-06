Bayern-Wechsel: Eberl trifft Entscheidung

Max Eberl wird zumindest vorerst nicht zum FC Bayern wechseln. Der Geschäftsführer Sport von RB Leipzig hat sich laut der ‚Sport Bild‘ mit dem obersten RB-Funktionär Oliver Mintzlaff darauf geeinigt, die kommende Transferperiode bei den Sachsen zu bleiben.

Ein Wechsel zum Rekordmeister ist also nicht vollends vom Tisch. Bereits im September könnten die Münchner an die Bullen herantreten. Passend dazu: Bayern-Präsident Herbert Hainer zufolge hat man an der Säbener Straße ohnehin keine Eile bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand.

„Bei der Suche nach einem Sportvorstand haben wir uns vorgenommen: Qualität vor Geschwindigkeit. Natürlich hätten wir ihn gerne so schnell wie möglich, aber wenn es ein paar Monate oder bis Weihnachten dauert, wirft es uns nicht aus der Bahn. Es muss jemand sein, von dem wir voll überzeugt sind und der unsere ambitionierten Ziele verwirklichen kann“, so Hainer.