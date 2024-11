Aston Villa verlängert mit Rogers

Morgan Rogers und Aston Villa haben sich auf eine Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Verein bekanntgibt, unterschreibt der Offensivspieler einen neuen Vertrag bis 2030.

Der 22-Jährige kam im Februar dieses Jahres aus Middlesbrough nach Birmingham und ist Stammspieler bei Villa. In wettbewerbsübergreifend 15 Spielen in dieser Saison steuerte Rogers drei Tore und ebenso viele Vorlagen bei. Seine überzeugenden Leistungen verhalfen ihm kürzlich zum Debüt in der englischen Nationalmannschaft gegen Griechenland (3:0).