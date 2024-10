Nmecha selbstkritisch: „Dachte, dass ich mehr spiele“

Felix Nmecha (24) hatte sich sein erstes Jahr bei Borussia Dortmund anders vorgestellt. „Ich dachte am Anfang der Saison, dass ich mehr spiele, es ein bisschen besser läuft auf dem Platz“, gibt sich der letztjährige Sommerneuzugang auf dem vereinseigenen Youtube-Channel selbstkritisch, „ich hatte auch gute Momente auf dem Platz, aber nicht so viele, wie ich wollte.“

In seiner zweiten Saison kommt Nmecha mehr zur Geltung. Auch wenn der 24-Jährige unter Nuri Sahin vornehmlich von der Bank kommt, konnte er bei acht Einsätzen bereits drei Torbeteiligungen verbuchen. „Ich glaube, ich habe die Saison sehr genutzt, um zu wachsen, in verschiedenen Teilen meines Lebens. Wenn man ein Tor macht und alle jubeln, alle schreien, das ist schon ein sehr, sehr geiles Gefühl“, so Nmecha.