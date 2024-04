Bayer 04: Nächster Anlauf bei Doué

Der Name Désiré Doué wird bei Bayer Leverkusen offenbar weiter diskutiert. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge ist es „sehr wahrscheinlich“, dass die Werkself im Sommer erneut einen Vorstoß bei dem Angreifer von Stade Rennes wagt. Im Winter blitzte der Bundesligatabellenführer mit einer 20 Millionen Euro schweren Offerte noch ab.

Dem Bericht zufolge werden für den 18-jährigen Franzosen rund 40 Millionen fällig. Zudem soll insgesamt ein Dutzend Klubs Interesse an Doué bekunden. Kein Wunder, gehört der flexibel einsetzbare Offensivakteur trotz seines jungen Alters in Rennes bereits zum erweiterten Stammpersonal (acht Scorerpunkte in 35 Einsätzen). Vertraglich ist der U-Nationalspieler bis 2026 gebunden.