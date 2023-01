Martínez übernimmt Portugal

Roberto Martínez ist der neue Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft. Der nationale Fußballverband FPF verkündet am heutigen Montag die Verpflichtung des 49-jährigen Spaniers. Zur Vertragslaufzeit gibt es zur Stunde noch keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der WM 2022 war Martínez noch Trainer der belgischen Nationalmannschaft, scheiterte mit dieser aber schon in der Vorrunde. Infolgedessen musste er den Posten räumen, den er seit 2016 innehatte. Unterm Strich hat es der 49-Jährige nicht geschafft, mit der sogenannten goldenen Generation der Belgier einen Titel zu holen.

Lese-Tipp

Mourinho: Brasilien statt Portugal?

In Portugal folgt Martínez auf Fernando Santos, der ebenfalls nach der WM sein Amt abgeben musste. Die Iberer waren im Viertelfinale an Marokko gescheitert. Unter Martínez sollen in den nächsten Jahren Trophäen gewonnen werden.