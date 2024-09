Rabiot findet neuen Klub

Adrien Rabiot wurde in den zurückliegenden Monaten nach seinem Vertragsende bei Juventus Turin Ende Juni mit namhaften Topklubs in Verbindung gebracht. Ein Wechsel in die Türkei zu Galatasaray lehnte er zuletzt ab. Nun geht es an die Côte d‘Azur.

Wie Olympique Marseille offiziell bestätigt, wechselt Rabiot vorbehaltlich des Medizinchecks zu den Südfranzosen. Demnach haben sich die beiden Parteien auf einen Zweijahresvertrag verständigt.

Medizincheck steht an

Für wann die ärztliche Untersuchungen geplant ist und wann der 29-Jährige folglich seinen Vertrag beim Team von Trainer Roberto De Zerbi unterschreiben wird, gibt OM nicht bekannt.

2019 hatte Rabiot Frankreich und Paris St. Germain hinter sich gelassen und war nach Turin gewechselt. Nach einem ereignisreichen Sommer geht es nun zurück in die Ligue 1.