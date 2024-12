Mbappé-Vergleich: RB an neuem Stürmer dran

„Er ist ein Phänomen. Er erinnert mich ein wenig an Kylian Mbappé in seiner spielerischen Reife“, scheute Tiemoué Bakayoko (29) bereits vor über einem Jahr gefragt nach seinem damaligen Mitspieler Eli Kroupi Junior nicht einmal den in Frankreich größtmöglichen Stürmervergleich.

Damals wie heute kennt die Entwicklungskurve des 18-jährigen Stürmers beim FC Lorient nur eine Richtung: nach oben. Und mittlerweile schaut auch RB Leipzig ganz genau hin. Nach FT-Informationen haben die Sachsen den Teenager ins Visier genommen. Gespräche über einen Transfer haben zwar noch nicht stattgefunden, können aber zeitnah aufgenommen werden.

Vertragsende 2026

Kroupi steht in seiner Geburtstadt noch bis 2026 unter Vertrag. Sollte RB ernst machen, ist er für den französischen Zweitligisten ein Jahr vor Vertragsende kaum zu halten. Dass er bereits die Reife für den Sprung in die Bundesliga hat, stellt er in Lorient unter Beweis. In 44 Profieinsätzen konnte er 13 Tore erzielen und vier weitere auflegen.

Bakayoko würde die Leipziger im Transferfall mit Sicherheit beglückwünschen: „Er macht alles sehr schnell. Für einen jungen Menschen seines Alters hat er bereits gute Werte. Er ist unglaublich. Wir müssen ihn beschützen. Wir müssen ihm Zeit geben, etwas härter zu werden, aber wenn er so weitermacht, haben wir einen zukünftigen Kylian Mbappé.“