BVB-Gespräch mit Haaland

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund lassen nichts unversucht, um Erling Haaland an den Klub zu binden. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, steht zeitnah ein Gespräch zwischen den BVB-Oberen und dem norwegischen Stürmer an, in dem man den 21-Jährigen von einem Verbleib überzeugen möchte. Die schwarz-gelben Argumente: Die sportliche Perspektive und eine Gehaltsverdopplung.

Haaland kann den BVB im Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel zwischen kolportierten 75 und 90 Millionen Euro verlassen. Nahezu alle Topvereine Europas buhlen um den Linksfuß. Der Ausgang des Transferpokers ist völlig offen.