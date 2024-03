FC Bayern: Sané schiebt Sonderschichten

Leroy Sané ist aufgrund seiner Rotsperre für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande nicht bei der Nationalmannschaft, will die Pause aber zugunsten des FC Bayern nutzen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Flügelspieler: „Natürlich wäre ich gerne bei den Spielen gegen Frankreich und Holland dabei gewesen. Ich will die Zeit jetzt nutzen, um körperlich für den Saison-Endspurt in einem Top-Zustand zu sein.“

Anfang März musste Sané nach wochenlangen Problemen an der Patellasehne beim 2:2 gegen den SC Freiburg aussetzen, war in den anschließenden drei Pflichtspielen aber wieder mit von der Partie. Laut ‚Bild‘ absolviert der 28-Jährige an der Säbener Straße derzeit jeden Tag Reha-Training und lässt sich darüber hinaus an der Leiste behandeln. Die Teilnahme an der Europameisterschaft hat Sané fest im Blick: „Mit dem Bundestrainer bin ich natürlich in einem guten Austausch. Ich drücke dem Team für die nächsten beiden Partien die Daumen und freue mich richtig auf eine hoffentlich erfolgreiche EM im Sommer.“