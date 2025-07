Gudmundsson wechselt nach England

Ab sofort geht Gabriel Gudmundsson in der Premier League an den Start. Der 26-jährige Linksverteidiger verlässt den OSC Lille und schließt sich Aufsteiger Leeds United in der englischen Eliteliga an. Bei den Peacocks erhält der Schwede einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 15-fachen Nationalspieler beginnt bereits das dritte Auslandsabenteuer. Nach seiner fußballerischen Ausbildung in Schweden zog es Gudmundsson zum FC Groningen in den Niederlanden und anschließen nach Frankreich. Künftig schnürt er auf der Insel seine Schuhe.