Arteta: Jesus-Ausfall „hat Auswirkungen“

Mikel Arteta hat sich zu den Personalplanungen des FC Arsenal in Folge des Ausfalls von Gabriel Jesus geäußert. „Das hat Auswirkungen darauf, wer wir als Team sind, weil er uns so viel gibt. Was wir danach tun können, wenn wir den Zeitplan besser kennen und wissen, wann wir ihn zurückhaben können, ist, uns die Optionen anzusehen und zu versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagte der 40-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Jesus kam bei der laufenden WM in allen Gruppenspielen für Brasilien zum Einsatz und verletzte sich in der Partie gegen Kamerun (0:1) am rechten Knie. Für die Gunners wiegt der Ausfall besonders bitter. Der 1,75 Meter große Angreifer stand bislang in allen 14 Ligapartien in der Startelf und kommt auf elf Torbeteiligungen (fünf Tore, sechs Vorlagen).

