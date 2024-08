Saelemaekers nach Rom

Alexis Saelemaekers läuft künftig für einen anderen Verein in der Serie A auf. Die AS Rom holt den belgischen Offensivmann auf Leihbasis an Bord. Beim AC Mailand steht der 25-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag.

Dem Vernehmen nach soll Tammy Abraham (26) in den Deal inkludiert werden und entsprechend den umgekehrten Weg antreten. Eine offizielle Verkündung steht zur Stunde aber noch aus. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der englische Mittelstürmer zeitnah von den Giallorossi zu den Rossoneri wechselt.