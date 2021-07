England auf Wolke sieben | Geldwäsche-Drama in Portugal

„Kane you believe it“

Das „It’s coming home”-Tachometer auf der britischen Insel ist seit dem gestrigen 2:1-Halbfinalerfolg der Three Lions gegen Dänemark über das Maximum hinaus geschossen. „Endlich“, schreibt der ‚Daily Mirror‘ erleichtert. „Nach 55 Jahren des Leidens“ stehen die Three Lions erstmals wieder in einem Endspiel. „Kane you believe it“, fragt die ‚Daily Mail‘ in Anspielung auf Englands Held des Abends, Harry Kane – oder wie die ‚L’Équipe‘ titelt: „Happy Kane“. „Gute Zeiten schienen noch nie so gut“, schreibt der ‚Daily Express‘ freudetrunken. Auch der ‚Daily Star‘ weiß noch nicht so viel mit der Realität anzufangen: „Ist das der größte Traum aller Zeiten?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Spanisches EM-Fazit

In Spanien wird nach dem Ausscheiden im Halbfinale gegen Italien Bilanz gezogen. Dort erhält vor allem Nationalcoach Luis Enrique viel Unterstützung. Die katalanische ‚Sport‘ bezeichnet den 51-Jährigen als „großen Gewinner“ des Turniers. Bei der ‚as‘ richtet sich der Blick bereits auf die kommende Weltmeisterschaft. Die Madrider Zeitung sieht die sich im Umbruch befindende Furia Roja bereits als „Generation Katar“. Hingegen freut sich die ‚Mundo Deportivo‘ über die Lobeshymnen auf Ausnahmetalent Pedri, eine wahre „Pedri-Mania“ sei sogar ausgebrochen.

Portugal unter Schock

In der portugiesischen Presse ist von EM-Berichterstattung dagegen keine Spur zu finden. „Benfica im Schock“, titelt die ‚A Bola‘. Grund dafür ist die Verhaftung von Klubpräsident Luis Filipe Vieira wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche bei Geschäften in Höhe von 100 Millionen Euro. Der ‚Record‘ schreibt, dass der 72-Jährige „angeklagt ist, Benfica ausgeraubt zu haben“. Bereits am heutigen Donnerstag wird der in Polizeigewahrsam genommene Vieira dem Haftrichter vorgeführt. Als möglicher Nachfolger soll Portugal-Legende Rui Costa bereitstehen.