Mbappé-Ausfall als Chance für Real

Sein erstes ganz großes Ligaspiel mit Real Madrid wird Kylian Mbappé verpassen. Am Sonntag (21 Uhr) steht das Stadtduell bei Atlético an. Doch der neue Superstar fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. „Mbappé K.O. für das Derby“, titelt heute die ‚as‘. Wenngleich die genaue Ausfallzeit noch offen ist. Bis zu drei Wochen könnte diese durchaus betragen.

Nun stotterte die prominent besetzte Real-Offensive bislang etwas durch den Saisonstart. Mbappé zeigte zuletzt aufsteigende Form und traf als Mittelstürmer immerhin siebenmal in neun Spielen (ein Assist) – darunter waren aber auch drei Elfmeter. Das Zusammenspiel mit Vinicius Junior, Jude Bellingham und Rodrygo klappt noch nicht perfekt.

Lese-Tipp

Camavinga vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Zudem nimmt sich Mbappé bei der Defensivarbeit gerne mal komplett raus, weshalb Trainer Carlo Ancelotti zuletzt bereits grübelte, wie er die Balance vergangener Jahre wieder herstellen kann. Die Chance dazu bietet sich nun ausgerechnet ohne Mbappé.

Mittelfeld stärken oder Endrick bringen?

In spanischen Medien wird bereits darüber spekuliert, dass Ancelotti einen weiteren Mittelfeldspieler wie Arda Güler oder Luka Modric ins Team integriert und möglicherweise Jude Bellingham wie zu Beginn der vergangenen Saison als falsche aber extrem laufstarke Nummer 9 beginnen lässt. Auf diese Weise würden die Laufbereitschaft im Angriff und die Ballsicherheit im Mittelfeld gleichermaßen erhöht.

Will Ancelotti hingegen nicht zu viel umstellen, dürfte die Stunde von Endrick geschlagen haben. Der erst 18-jährige neue Stürmer deutete sein riesiges Potenzial zuletzt mit seinen ersten Scorerpunkten an. Dass er aber gleich in einem derart großen Spiel wie dem Madrider Derby sein Startelfdebüt feiert, ist doch eher unwahrscheinlich.