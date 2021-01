Schalke will nochmal zuschlagen – Thommy kommt nicht

Am morgigen Montag um 18 Uhr schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Bis dahin will Schalke 04 noch einen Flügelspieler holen. Das bekräftigte Sportvorstand Jochen Schneider am Sonntagmittag im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘.

Nicht kommen wird Erik Thommy (26) vom VfB Stuttgart. Das sei das Ergebnis eines Gesprächs mit Stuttgarts Sportvorstand Sven Mislintat gewesen. Auch Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf sind an Thommy interessiert.

Ein weiterer Flügel-Kandidat auf Schalke ist João Victor (26, VfL Wolfsburg). Aber auch eine Überraschungslösung scheint denkbar. Klar ist: S04 braucht dringend mehr Qualität auf den Außenbahnen, will man dem Abstieg noch entkommen.