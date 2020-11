Calhanoglu & Donnarumma: Milan drängt auf Verlängerung

Das war nichts: Gegen den OSC Lille setzte es für den AC Mailand am gestrigen Donnerstagabend eine herbe 0:3-Niederlage im heimischen San Siro. Dieser Dämpfer in der Europa League kam unerwartet, stehen die Rossoneri sportlich ansonsten doch richtig gut da. In den ersten beiden Gruppenspielen sprangen Siege heraus und in der Serie A thront man gegenwärtig sogar auf Platz eins.

So werden sie bei Milan hoffen, dass die Lille-Partie ein Ausrutscher und der Klub sportlich auf Kurs bleibt. Apropos auf Kurs: Angesprochen auf die Verlängerungskandidaten Hakan Calhanoglu (26) und Gianluigi Donnarumma (21) gab sich der Technische Direktor Paolo Maldini demonstrativ optimistisch. „Die Kontakte sind da, alles liegt auf dem Tisch. Wir treiben die Verhandlungen voran“, berichtete die Milan-Legende am Mikrofon von ‚Sky Italia‘.

Milan ist gefordert

„Jede Woche“ könne eine Einigung erfolgen, betonte Maldini. Sowohl der Vertrag von Calhanoglu als auch jener von Stammkeeper Donnarumma enden nach der laufenden Saison. Milan ist jetzt gefordert, sonst brechen zwei Säulen des Kaders weg.

Vor allem bei Erstgenanntem ist Eile und wohl auch Entgegenkommen geboten. Wie FT erfuhr, fordert Calhanoglu sechs bis sieben Millionen Euro Jahresgehalt von seinem Arbeitgeber. Die Rossoneri boten zuletzt allerdings nur die Hälfte. Druck kommt offenbar aus England: Manchester United soll sich dem türkischen Nationalspieler als Alternative aufdrängen und mit einem lukrativen Fünfjahresvertrag locken.