Saudi-Angebot: Mbappé-Entscheidung gefallen

Kylian Mbappé widersteht der Versuchung Saudi-Arabien. Das berichten ‚L’Équipe‘ und ‚RMC‘ am Mittwochabend übereinstimmend. Der 24-Jährige habe dem intensiv buhlenden Al Hilal eine Absage erteilt. Jegliche Gespräche mit Vereinsvertretern, die sich in dieser Woche in Paris aufhalten, soll Mbappé kategorisch ausgeschlossen haben.

Gerüchte über das offerierte Jahresgehalt reichten von 200 bis hin zu sagenhaften 700 Millionen Euro. An Ablöse stellte Al Hilal 300 Millionen Euro in Aussicht. PSG war bereit, den Daumen für den Mega-Deal zu heben, Mbappé offenbar nicht.

Nach aktuellem Stand will der Vize-Weltmeister seinen bis 2024 datierten Vertrag erfüllen, einen 90 Millionen Euro hohen Treuebonus einkassieren und dann zu Real Madrid wechseln. PSG dagegen sträubt sich vehement gegen einen ablösefreien Abgang im nächsten Sommer: Die Franzosen übten zuletzt weiter Druck aus, indem sie Mbappé aus dem Aufgebot für die Japan-Reise strichen.