Brozovic auf dem Markt: Welche Rolle spielen die Bayern?

Seit fünfeinhalb Jahren spielt Marcelo Brozovic für Inter Mailand. Nun könnte die Zeit des kroatischen Vize-Weltmeisters zu Ende gehen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht der 27-jährige Mittelfeldspieler zum Verkauf. Inter ist demnach unter anderem Brozovics Privatleben ein Dorn im Auge, doch auch eine adäquate Ablöse würde man in Mailand nur zu gerne generieren.

Sportlich ist der spielstarke Sechser über jeden Zweifel erhaben. Brozovic verfügt über eine starke Übersicht, spielt überlegte, präzise Seitenwechsel und weiß sich geschickt aus Pressingsituationen zu lösen. Zudem verfügt er auch über Abräumer-Qualitäten. Ein Portfolio, das auch dem FC Bayern angesichts des bevorstehenden Thiago-Abgangs gut zu Gesicht stünde.

Und tatsächlich gibt es neue Gerüchte um Bemühungen des Triple-Siegers um Brozovic. ‚FCInterNews.it‘ berichtet von „weiteren Kontakten zwischen Inter und Bayern München“. Interessant: Ein Interesse an Brozovic wollte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der ‚Tuttosport‘ zuletzt nicht dementieren.

Thiago (29) und Javi Martínez (31) stehen vor dem Abgang aus München, ein neuer Sechser muss also her. Brozovic (Vertrag bis 2022) ist eine der interessantesten Optionen auf dem Markt. Allerdings muss der Preis für die Bayern bezahlbar sein. Auch Monaco und PSG sollen interessiert sein. Klar ist: Der FCB und Inter stehen in Kontakt – zumindest, um die Zukunft von Brozovics Landsmann Ivan Perisic (31) zu klären.