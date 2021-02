Villa-Youngster Ramsey verlängert

Jacob Ramsey wird von Aston Villa mit einem neuen Vertrag belohnt. Wie der Klub aus Birmingham mitteilt, erhält der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler ein Arbeitspapier bis 2025.

Ramsey hat sich in den vergangenen Monaten hervorragend bei den Villans entwickelt und avancierte zum englischen U20-Nationalspieler. In der laufenden Spielzeit kommt das Eigengewächs bereits auf 13 Einsätze für die Profis.

Congratulations, @JacobRamsey28! 💜



The 19-year-old midfielder has signed a new four-and-a-half year contract with Aston Villa, keeping him at the club until 2025. ✍️