Bremer SV - Bayern: So könnt ihr das DFB-Pokal-Spiel live sehen

Klein gegen Groß, David gegen Goliath, Bremer SV gegen den FC Bayern München. Heute Abend startet der Rekordmeister aus München in den DFB-Pokal und trifft dabei auf den Fünftligisten aus Bremen. Mit zweiwöchiger Verspätung aufgrund zweier Corona-Fälle im Team des BSV steigt heute das Duell, in dem die beiden Kontrahenten wohl nicht unterschiedlicher sein könnten. Schafft der Außenseiter das Wunder?

Bremer SV gegen Bayern live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem Bremer SV und dem FCB findet am heutigen Mittwoch, den 24. August statt. Der Anstoß im Weserstadion erfolgt planmäßig um 20.15 Uhr. Sport1 überträgt die Partie live im Free-TV. Auch der Bezahlsender Sky zeigt die Partie in voller Länge. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über den Sport1 Livestream oder mit dem entsprechenden Abo über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Bremern und den Münchnern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.